Clusone piange Modesto Gualberti, fondatore e storico presidente della Protezione Civile

Clusone piange la scomparsa di Modesto Gualberti, storico presidente della Protezione Civile del paese. Gualberti si è spento nella mattinata di venerdì 13 aprile; era malato da tempo.

“Una persona che si contraddistingueva per il suo spirito nobile nell’aiutare il prossimo, in silenzio e in punta di piedi, senza mai chiedere alcun merito”: lo descrive con queste parole Roberto Torri, attuale responsabile della Protezione Civile di Clusone.

Gualberti aveva 76 anni ed era il fratello di monsignor Sergio Gualberti, Vescovo di Santa Cruz in Bolivia.

“Nella sua gioventù – ricorda Torri -, insieme ad un gruppo di clusonesi, decise di raggiungere Osoppo in Friuli per portare aiuto in seguito al terremoto del 1976. Guidò con coraggio tutte le operazioni di sostegno alle popolazioni colpite da questa calamità naturale e si fermò in queste zone per qualche anno. Spinto dallo spirito e dalla voglia di prestarsi al soccorso dei bisognosi, nel 1983 fondò l’Associazione Volontari Protezione Civile di Clusone”.

Modesto Gualberti lascia nel dolore la moglie Tina e i figli Giovanni, Stefano, Manuel e Donatella.

I funerali saranno celebrati lunedì 16 aprile alle 14.30 nella Basilica di Santa Maria Assunta a Clusone.