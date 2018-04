Niente sole fino a sabato, e durerà poco

Dopo il temporale notturno, scopriamo con Ivan Malaspina del Centro Meteorologico Lombardo, che tempo ci attende a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

La struttura depressionaria tra Francia e Penisola Iberica non riesce ad avanzare verso est a causa dell’alta pressione presente sull’Europa orientale e pertanto continua ad essere responsabile dell’afflusso di correnti umide meridionali anche sul nord Italia, accompagnate da nubi e piogge intermittenti. La perturbazione atlantica giunta nella giornata di mercoledì interesserà la Lombardia anche giovedì, mentre altri impulsi instabili giungeranno venerdì. Per sabato è atteso invece un temporaneo miglioramento del tempo, prima di un possibile nuovo peggioramento in arrivo domenica. Il continuo sopraggiungere di aria fresca atlantica e soprattutto la copertura nuvolosa manterranno le temperature massime in Valpadana generalmente entro i 15/17 gradi fino a venerdì. Rialzo termico da sabato.

Giovedì 12 aprile 2018

Tempo Previsto: al mattino nubi su tutta la regione con rovesci diffusi su pianura occidentale, zona Lario, Prealpi, Bergamasco e zona Garda. Fenomeni anche forti, con la possibilità di qualche temporale, sulla fascia pedemontana centro-occidentale nelle prime ore. Possibile qualche pioggia sparsa anche sul resto della pianura. Neve sulle Alpi oltre 1500 metri. Nel corso della mattinata possibilità di qualche schiarita su bassa pianura e successivamente anche sui settori occidentali. Nel pomeriggio condizioni di spiccata instabilità su tutta la regione con rapida alternanza di schiarite e rovesci. Deboli nevicate su Valtellina e Valcamonica oltre 1700 metri. In serata e nella notte proseguono le nubi quasi ovunque con precipitazioni sparse e qualche locale rovescio.

Temperature: in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 9 e 11°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 14 e 16°C.

Venerdì 13 aprile 2018

Tempo Previsto: al mattino schiarite su Lodigiano, Cremonese, Mantovano e basso Bresciano, nubi sugli altri settori con qualche pioggia sparsa, più probabile in zona Lario, Prealpi e pianura nord/occidentale. Deboli nevicate sulle Alpi oltre 1300 metri. Nel pomeriggio schiarite su buona parte della pianura, nuvoloso sul resto della regione con qualche piovasco su Prealpi e zona Lario. In serata e nella notte generale miglioramento con cessazione delle precipitazioni su tutti i settori, ma persistenza di cieli parzialmente nuvolosi quasi ovunque.

Temperature: minime in diminuzione, massime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 7 e 9°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 15 e 17°C.

Sabato 14 aprile 2018

Tempo Previsto: al mattino nuvoloso su medio/bassa pianura, poco o parzialmente nuvoloso sul resto della regione. Nel pomeriggio e in serata prevalenza di cieli poco nuvolosi, con qualche nuvola in più sulla bassa pianura.

Temperature: massime in aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 7 e 9°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 18 e 20°C.