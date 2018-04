Proteste per i disagi ferroviari, la voce dei pendolari bergamaschi: “Basta, siamo stanchi”

Finita la campagna elettorale, tra progetti e promesse, ora bisogna ricominciare a fare i conti con i disagi che quotidianamente vivono i pendolari. È iniziata alle 18 di mercoledì 11 aprile la protesta annunciata in stazione Garibaldi a Milano contro i numerosi disagi ferroviari, in primis cancellazioni e ritardi.

Dalla parte dei pendolari si è schierata anche Legambiente: “I pendolari che ogni giorno fanno una scelta di mobilità sostenibile utilizzando il treno per spostarsi in Lombardia meritano più rispetto – afferma Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia -. È quanto mai urgente intervenire per sanare una situazione sempre più inaccettabile. Dalla nuova Giunta regionale ci aspettiamo interventi nei confronti di Trenord laddove i disagi siano imputabili alla gestione del servizio nonché alla definizione con Rfi di piani di adeguamento della rete ferroviaria regionale. Serve una profonda cura del ferro“.