Il Pesenti Fenaroli di Alzano si candida a “Ospedale amico dei bambini”

La Valle Seriana potrebbe presto avere un “Ospedale amico dei bambini e delle bambine”. L’ospedale di Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo ha intrapreso, infatti, il percorso per ottenere questa importante certificazione.

Un titolo che impreziosisce le strutture sanitarie della Bergamasca e della Val Seriana in particolare, dopo il Corso di laurea in Ostetricia dell’Università di Milano-Bicocca, dal 2014 valutato e riconosciuto da parte di Unicef come primo corso di Laurea in Italia “Amico dell’Allattamento”, ed ATS Bergamo, da maggio 2017 certificata settima in Italia e terza in Lombardia come “Comunità Amica del Bambino per l’Allattamento Materno”.

Ad ora sono solamente 22 in Italia gli Ospedali certificati Amici dei Bambini e delle Bambine. Per essere tali: “Le strutture sanitarie interessate a ottenere questo riconoscimento devono seguire gli Standard per le Buone Pratiche per gli Ospedali, che comprendono il rispetto del Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno siglato nel 1981 e le successive pertinenti risoluzioni della Assemblea Mondiale della Sanità, in particolare laddove si invitano le strutture sanitarie a non accettare forniture gratuite o a basso costo di latte artificiale, biberon e tettarelle”.

Per saperne di più, clicca qui.