Dal campo alla tv: ex atalantino a un passo dal Grande Fratello

Ventinove anni, calciatore, quasi “gieffino”: Matteo Gentili, originario di Viareggio e difensore del Real Forte dei Marmi Querceta in Serie D, sembra essere davvero a un passo dal partecipare alla quindicesima edizione del Grande Fratello che partirà il prossimo 23 aprile su Canale 5.

Un nome noto anche a Bergamo dove Gentili ha trascorso quattro anni nelle giovanili atalantine, arrivato dall’allora società satellite toscana Margine Coperta, diventando presto un pilastro delle rispettive rappresentative e giocandosi fino in fondo campionato Primavera, Torneo di Viareggio e Coppa Italia.

Con la maglia nerazzurra dei grandi, però non è mai riuscito a centrare l’esordio nella massima serie, nonostante le convocazioni con Colantuono e Del Neri, e ha dovuto aspettare la stagione 2010/2011 per collezionare l’unica presenza, in Serie B contro il Grosseto.

Nella serie Cadetta senza dubbio le sue esperienze più fortunate, con Varese e soprattutto Vicenza con il quale rescinde nel 2015 dopo un nuovo infortunio al ginocchio: nel febbraio 2017 riparte dalla Carrarese e dalla stagione in corso milita nel Real Forte Querceta.

Una squadra dalle grandi ambizioni ma che potrebbe dover rinunciare al suo pilastro difensivo nel finale di stagione e nei probabili playoff qualora venisse ufficializzata la sua partecipazione al reality di casa Mediaset.

Ufficialità che potrebbe arrivare a giorni e “rinchiudere” Gentili nella casa più famosa d’Italia, da quest’anno sotto la conduzione di Barbara D’Urso che a febbraio ha già avuto un contatto col difensore viareggino durante Pomeriggio 5 quando il tema era la sua ex Paola Di Benedetto, fresca concorrente dell’Isola dei Famosi ed ex madre natura di Ciao Darwin.