Scossa di terremoto nelle Marche: grande paura che non si ferma

Poco dopo le 5 di martedì mattina è stata avvertita in modo forte e preoccupante una scossa di terremoto tra le Marche e l’Umbria. erano precisamente le 5.11 e la scossa, secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) è stata di magnitudo 4.7 con epicentro a 2 chilometri da Muccia, in provincia di Macerata, e ipocentro a 9 chilometri di profondità. I vigili del fuoco hanno confermato che, al momento, “non sono pervenute alle sale operative richieste di soccorso”.

Ma di “ulteriori danni rispetto a quelli già avuti” dal forte terremoto del 2016 il sindaco di Pieve Torina, Alessandro Gentilucci. “La popolazione è molto provata – ha commentato Gentilucci -. Si ricominciano ora i sopralluoghi per verificare che la tenuta statica degli edifici sia adeguata. Siamo in giro con l’auto della protezione civile per verificare i danni. Oggi – continua Angelucci – abbiamo deciso di chiudere comunque le scuole. Abbiamo inoltre visto dei danni e stiamo verificando anche le Sae (soluzioni abitative in emergenza, ndr)”.

Dopo la scossa, Trenitalia ha deciso di sospendere a scopo precauzionale la circolazione lungo l’intera linea Civitanova Marche-Macerata per effettuare controlli sulla tenuta della strada ferrata. La circolazione dovrebbe riprendere in mattinata.

Il sindaco di Muccia, Mario Baroni, ha parlato di “grande paura e insicurezza tra le persone”. “Stiamo controllando sia le casette che le case rimaste agibili – ha detto Baroni -. E’ uno stillicidio contino, che ci sta snervando e che non si ferma: le scosse si ripetono da svariati giorni, anche con un’escalation nell’intensità”.