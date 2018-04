In prova in una comunità continua a fare abuso di alcol e droga: arrestato e portato in carcere

È stato arrestato su ordine di carcerazione dai Carabinieri della Stazione di Romano di Lombardia un 22enne italiano, pregiudicato, dalla fine del 2016 in affidamento in prova al Servizio Sociale in una Comunità di Fara Olivana, per una condanna definitiva per reati contro la famiglia nonché contro il patrimonio.

Il giovane, infatti, anche in Comunità ha continuato a mantenere un comportamento irregolare, non osservando in particolare la terapia assegnatagli, né seguendo il relativo piano di recupero.

Inoltre, è stato accertato l’abuso di alcol e droga da parte dello stesso 22enne, in contrasto quindi con la misura alternativa di cui stava beneficiando in sostituzione della detenzione.

A seguito di ciò è scattata la relativa segnalazione all’Ufficio di Sorveglianza di Milano che ha così revocato l’affidamento in prova al Servizio Sociale ripristinando difatti la carcerazione a suo carico.

I militari si sono quindi presentati in Comunità a Fara Olivana arrestando il 22enne e poi associandolo in carcere a Bergamo. Fine pena marzo 2019.