Per il premio “Italia a tavola” i sapori di Bergamo protagonisti da Ezio Gritti

Il mais giallo di Gandino, quello rosso di Rovetta, salumi e formaggi nostrani: si respirano tutti i profumi del territorio orobico nei piatti che lo chef Ezio Gritti preparerà per giornalisti e critici enogastronomici che da tutta Italia arriveranno a Bergamo il prossimo fine settimana per il Premio Italia a Tavola, una delle più importanti manifestazioni del mondo dell’ospitalità italiana.

Per l’occasione, lo chef – o meglio, come preferisce lui, “scief” (contraddistinto da: Semplicità, Concretezza, Impegno, Eleganza, Fantasia) – Ezio Gritti proporrà infatti un menù diverso da quello che solitamente caratterizza la sua carta, utilizzando le materie prime fornite dall’organizzazione del prestigioso Premio, ma con la stessa filosofia: una cucina pulita, diretta, schietta e mirata. Semplice, ma mai banale.

E così, per il light lunch in programma sabato 7 aprile, nelle eleganti sale del Ristorante affacciato su Piazza Vittorio Veneto, nel cuore di Bergamo Bassa, ai commensali saranno serviti il mais giallo di Gandino, una varietà unica di mais che è stata coltivata per la prima volta in Lombardia proprio nel borgo seriano di Gandino dove è stata preparata anche la prima polenta; il mais rosso di Rovetta, altra eccellenza protetta dal marchio De.C.O. (Denominazione Comunale d’Origine); il fumetto per dolce, farina a grana finissima, di colore giallo chiaro, ottenuta dal cuore del mais grazie alla macinazione a pietra e le gallette di mais. E ancora: cacciatori, pancetta, anatra e salsiccia accompagnati dai formaggi strachitunt, il cui nome deriva dalla stanchezza delle mucche e dei pastori a fine giornata durante il periodo di transumanza, taleggio, antichissimo formaggio DOP, probabilmente risalente al X secolo, formai de mut e roccolo, altro capolavoro caseario dal profumo intenso, con sentori erbacei e retrogusto leggermente amarognolo. Prodotti perfetti all’assaggio con il pane tradizionale e la “Garibalda” forniti dall’Aspan. E, tra le verdure: fiori di zucca, asparagi, scarola, pomodori, fagiolini, erbette e fiori eduli. E nel light lunch dello “scief” bergamasco non potranno mancare scarpinocc e casoncelli, questi ultimi sempre, orgogliosamente presenti anche nella Grand Carte di Ezio Gritti, eterno innamorato di Bergamo, i suoi sapori, i suoi profumi e le sue montagne.

Nella foto copertina, Ezio Gritti (photo di Marco Quaranta)

Nella foto qui sopra il ristorante Ezio Gritti_ph Nicolò Brunelli Photographer

Nella foto qui sopra la Terrazza Ristorante Ezio Gritti_ph Photo Pedrali