Grande riconoscimento per Carvico Spa che è stata premiata venerdì 6 aprile con l’alta onorificenza di bilancio Industria Felix come migliore impresa femminile della provincia di Bergamo.

La Lombardia che compete ha celebrato le sue aziende di punta rispetto alle migliori performance gestionali dell’anno, riconoscendo Carvico Spa come la migliore azienda femminile della Bergamasca.

Laura Colnaghi Calissoni è Presidente di Carvico Spa dal 2005, anno in cui successe al marito Giuseppe Colnaghi alla testa del Gruppo Carvico in seguito alla sua tragica scomparsa.

Carvico SpA è una realtà solida e consolidata presente sul mercato fin dal 1962, specializzata nella produzione di tessuti elasticizzati indemagliabili per il mondo del bagno, dello sport e dell’intimo e dell’outdoor. 320 dipendenti di cui 120 donne, per un fatturato di 113 milioni di euro (anno 2017).

“ll riconoscimento appena ricevuto mi riempie di gioia e di orgoglio – dichiara Laura Colnaghi Calissoni -. Alla scomparsa di mio marito, 13 anni fa, ho accettato una sfida e da allora non abbiamo mai smesso di guardare avanti, con l’obiettivo di dare il massimo e di migliorare sempre. Le nostre strategie per il futuro restano chiare: rispettare la tradizione, investire nella tecnologia, salvaguardare l’ambiente e difendere il Made in Italy”.