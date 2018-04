A “Cyrano” rivelazione shock di Stefania Sandrelli: la tv del 6 aprile

Venerdì 6 aprile alle 21.15 su RaiTre andrà in onda la terza delle otto puntate di “Cyrano – L’amore fa miracoli”, con Massimo Gramellini e Ambra Angiolini.

Ospite della serata sarà l’attrice Stefania Sandrelli, che sorprenderà il pubblico con una rivelazione shock: “Ho subito una sola violenza” – si legge nel comunicato di presentazione della puntata. “Era il fidanzato di una mia carissima amica. Dopo una giornata al mare con gli amici, a Ostia, mi ritrovai inaspettatamente sola con lui. Capii che voleva fare l’amore con me. Io veramente non ero preparata, ero incredula… dissi di no e presi un sacco di botte. Era il fidanzato di una mia amica, non ci avevo nemmeno mai pensato a denunciarlo. Questo ora mi pesa sulla coscienza”.

Nella puntata, dedicata a “Orgoglio e Pregiudizio”, ci sarà anche Simonetta Agnello Hornby, scrittrice esperta di Jane Austen. E poi la cantante Luna Vincenti, moglie di Michele Placido. Con loro anche il regista Sebastiano Riso, che ha subito un’aggressione per i temi presentati nel suo film “Una Famiglia”.

Completano la puntata i protagonisti di tante storie d’amore, storie che fanno miracoli, come quella del medico che ha salvato la vita di una bambina su un aereo e quella della volontaria di Bardonecchia, presente al momento dell’irruzione dei gendarmi francesi.

Su RaiUno alle 21.25 l’appuntamento è con la fiction “Il commissario Montalbano”, con Luca Zingaretti, Barbora Bobulova. Andrà in onda un episodio intitolato “Il gioco degli specchi”, trasmesso per la prima volta il 22 aprile 2013.

A Vigata esplode una bomba davanti a un magazzino. Subito si pensa a un avvertimento della mafia, ma Montalbano non ne trova le ragioni. Angelino, il proprietario del magazzino, nega di essere il destinatario di tale avvertimento, ma torna in commissariato, qualche giorno dopo, con una lettera minatoria che invece smentisce le sue tesi. Montalbano e Fazio non credendo alle dichiarazioni di Angelino, iniziano a indagare sui due inquilini della casa vicina al magazzino.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà “Nemo – Nessuno escluso”. Una puntata in diretta dedicata prevalentemente alla politica per seguire le consultazioni e la formazione del nuovo governo.

Gli ospiti sul divano, i giornalisti Alberto Matano, Pif e la conduttrice Rossella Brescia. Enrico Lucci accompagnerà i telespettatori all’interno del Quirinale, raccontando le consultazioni per la formazione del nuovo Governo, con il suo sguardo disincantato. Commenterà sul palco Giampiero Mughini. A seguire, un viaggio sull’autostrada A4 Brescia-Padova, per incontrare gli imprenditori che stanno trainando la ripresa in una delle zone più produttive d’Italia.

Dopo i fatti di Bardonecchia, gli inviati David Chierchini e Matteo Keffer sono andati a Ventimiglia, per raccontare l’altra frontiera calda con la Francia. Con l’inviata Antonella Spinelli, invece, la trasmissione torna al sud, a Pozzuoli, per conoscere le storie di chi vive in una baraccopoli carica di amianto. Marco Maisano porterà il pubblico negli Stati Uniti e racconterà, con un reportage, il mondo dei rodeo americani e la vita dei veri cowboys.

L’inviata Selenia Orzella proverà a debuttare nell’alta società milanese, mentre sul palco, per un commento comico, voce ad Enrico Bertolino. Tanti gli ospiti in studio: da Irene Pivetti a Flavio Testi, da Antonio Razzi a Rocco Hunt.

L’attualità e la satira saranno protagoniste anche su La7 e su Canale Nove. Su La7 alle 21.10 ci sarà “Propaganda live”, il programma di attualità e satira politica condotto da Diego Bianchi in arte “Zoro”, mentre su Canale Nove alle 21.25 “Fratelli di Crozza”, con le irriverenti imitazioni di Maurizio Crozza.

Rete4 alle 21.15 proporrà una nuova puntata di “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

In primo piano ci saranno gli aggiornamenti sull’omicidio di Alessandro Neri, il 29enne di Pescara scomparso lo scorso 5 marzo e ritrovato senza vita, tre giorni dopo, vicino al torrente Vallelunga. In questo mese di indagini, gli inquirenti hanno battuto ogni pista: dal movente economico a quello passionale, fino all’ipotesi di rancori all’interno della famiglia. Ma invano: nulla è emerso e tutti aspettano ancora di conoscere la verità. La madre del ragazzo continua a lanciare appelli dai social network.

Il programma a cura di Siria Magri, inoltre, sarà presente al dibattimento della prima Corte d’Assise di Roma per il caso di Marco Vannini. Il 21enne è morto il 18 maggio 2015 a Ladispoli dopo una serata trascorsa a casa della fidanzata. Il pm Alessandra D’Amore accusa tutta la famiglia della ragazza di concorso in omicidio volontario; la sentenza è attesa per il 18 aprile.

Tv8 alle 21.30 trasmetterà il programma “4 ristoranti”, con lo chef Alessandro Borghese. Quattro ristoratori di una stessa area geografica si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria.

Ogni ristoratore invita a cena gli altri 3 ristoratori che, accompagnati da chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 per location, menu, servizio e conto. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, il titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.

Ogni cena è preceduta dalla scrupolosa ispezione di chef Borghese del ristorante che passa in rassegna tutti gli angoli del locale. Mentre, nel corso della cena, si concentra sul personale di sala, che mette alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine scopriamo il giudizio di chef Borghese che con i suoi voti può confermare o ribaltare l’intera classifica che incorona il migliore ristorante della puntata. E, non mancherà una novità: da questa edizione, Borghese ha a disposizione un bonus di 5 punti che gli permette di giudicare un elemento in più e che rende la sfida ancora più imprevedibile.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.25 c’è “12 anni chiavo”, con Chiwetel Ejiofor; su Italia1 alle 21.25 “Così è la vita”, con Aldo, Giovanni e Giacomo; e su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Celos – Gelosia”. Ancora, su La5 alle 21.10 “Prime”, con Uma Thurman e Meryl Streep; su Iris alle 21 “Submerged – Allarme negli abissi”, con Steven Seagal; e su Italia2 dalle 21.10 “Saw – L’enigmista”, con Cary Elwes.

Su Rai5 alle 21.15 proporrà la visione del docu-film “Leonardo da Vinci, il genio a Milano”, dedicato al celebre pittore, scultore, scienziato, musico, esperto di anatomia e di fisica, botanico, architetto, inventore.

Unendo il racconto documentaristico a scene di fiction e interviste ai massimi esperti mondiali di Leonardo da Vinci, il docufilm esplora gli anni milanesi dell’artista alla corte di Ludovico il Moro e svela alcuni tra i suoi più grandi capolavori. Punto di partenza per ricostruire il soggiorno milanese di Leonardo è la mostra a Palazzo Reale organizzata da Skira e Comune di Milano nei mesi di Expo 2015, che ha riunito opere provenienti dal Louvre di Parigi, dalla National Gallery of Art di Washington e dalla Pinacoteca Ambrosiana. Fanno da sfondo al documentario gli scenari leonardeschi di Milano: il Castello Sforzesco, il Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”, la Basilica di Santa Maria delle Grazie, i Navigli, la Vigna di Leonardo sino al celebre Cenacolo. Tra gli studiosi coinvolti, Pietro Marani – curatore della mostra – e alcuni tra i massimi esperti di Leonardo a livello mondiale e autori che ne hanno esplorato la personalità: Claudio Giorgione, Maria Teresa Fiorio, Richard Schofield, Vittorio Sgarbi, Daniela Pizzagalli. Scene di fiction completano il racconto, ricostruendo il rapporto dell’artista con personalità a lui vicine negli anni del soggiorno milanese: Ludovico il Moro, signore di Milano, l’amico e allievo Salaì, Beatrice d’Este, Donato Bramante, Vincenzo Bandello e altri ancora. Ad interpretarli sono chiamati attori come Cristiana Capotondi (Dama con l’ermellino), Alessandro Haber (Bramante), Gabriella Pession (Isabella d’Este), Paolo Briguglia (Salaì), Edoardo Natoli (Raffaello), Vincenzo Amato (Ludovico il Moro), Giampiero Judica, Nicola Nocella. Voce narrante di Sandro Lombardi.

Su La7D alle 21.30 c’è il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy. Andrà in onda un episodio intitolato “Un cuore grande”. Charline, madre di famiglia e avvocato in carriera, è abituata a gestire tutto da sola; ma la sua vita va in crisi quando scopre di essere malata. Sua madre si è spenta per la stessa malattia, e la donna è terrorizzata all’idea di affrontare il percorso di cura che l’aspetta: decide così di non dire niente alla sua famiglia. Spetta a Joséphine provare a riportare un po’ di pace e di serenità in casa e infondere il coraggio necessario a Charline per affrontare la malattia.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21 il telefilm “Criminald minds: beyond borders”, su Mediaset Extra dalle 20.40 la diretta de “L’isola dei famosi” e su Real Time dalle 21.10 “Da qui a un anno”.