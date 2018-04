Gli amanti dell’arte hanno ancora tempo fino al 6 maggio per visitare la mostra dedicata al genio artistico di Raffaello Sanzio, ospitata dall’Accademia Carrara di Bergamo. A un mese dalla data di chiusura del progetto, Raffaello e l’eco del Mito può già essere ben etichettato come un successo di qualità, un successo per Bergamo, sempre più al centro del panorama artistico nazionale, e dei visitatori. È proprio a loro che si rivolgono le nuove promo sfruttabili da martedì 3 marzo fino alla fine dell’esposizione. “Lanciamo due iniziative forti – spiega Gianpietro Bonaldi, direttore operativo della Fondazioni Accademia Carrara – In primo luogo, abbiamo predisposto una apertura straordinaria: la mostra sarà visitabile anche il martedì”.

Vista l’affluenza notevole, il museo sarà aperto sette giorni su sette: una possibilità in più che invoglia a recarsi alla mostra. “Non siamo semplicemente dei produttori di mostre – prosegue Bonaldi – Siamo un museo. Abbiamo quindi una funzione didattica e di vicinanza al territorio a cui non possiamo venire meno. Vogliamo consentire a tutti i bergamaschi di venire alla mostra ed è per questo abbiamo voluto diminuire ulteriormente le barriere”.

Tutti i residenti di Bergamo potranno usufruire di un biglietto ulteriormente ridotto a nove euro, ma solo nei giorni infrasettimanali. Si tratta di offerte che apparentemente viaggiano su binari diversi, ma che nei fatti sono collegate. La mostra rappresenta una opportunità che può ancora dare i suoi frutti in questa stagione primaverile appena iniziata. I numeri raccolti finora, seppur approssimativi, ne sono una conferma: più di 40 mila visitatori e 1400 gruppi prenotati. L’apertura del martedì consentirà di decongestionare il forte flusso del weekend.

Le regioni con maggiore affluenza sono la Lombardia, che ovviamente fa da padrona, Veneto, a sorpresa, l’Abruzzo, l’Emilia-Romagna ed il Piemonte. Non mancano i visitatori internazionali

che rappresentano il 15/20% del totale. Il primato è di Russia, seguita da Spagna, Francia, Germania Polonia e Regno Unito. Per i dati ufficiali dovremo aspettare la fine del progetto.

Restano ancora quattro settimane per farsi affascinare dal mito raffaelliano: è suo il merito del successo della mostra. Nonostante gli elevati costi sostenuti per il trasporto delle opere e la polizza assicurativa, si preannuncia un pareggio totale dei costi. Dal celebre San Sebastiano alle opere del Novecento che fanno da eco alla intramontabile fortuna dei capolavori raffaelliani: un viaggio imperdibile per conoscere e amare l’opera del grande maestro urbinate.