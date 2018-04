“Il borgo dei borghi”, in gara anche Monte Isola: la tv del 1° aprile

A Pasqua, domenica 1° aprile, RaiTre propone alle 21.15 in prime time andrà in onda la serata speciale “Il Borgo dei Borghi” 2018. Dopo il successo delle passate edizioni arriva anche quest’anno il momento del verdetto finale nella tradizionale sfida tra venti borghi italiani, uno per ciascuna regione.

Il borgo vincitore sarà annunciato da Camila Raznovich al termine di un viaggio entusiasmante attraverso i tesori nascosti del nostro paese in compagnia dei tre componenti della giuria di qualità: la chef stellata Cristina Bowermann, lo storico dell’arte Philippe Daverio e il geologo Mario Tozzi. Una prima serata alla scoperta di luoghi, tradizioni, cultura, cibo e folklore.

I borghi in gara quest’anno sono: Abruzzo, Pescocostanzo; Basilicata, Tursi; Calabria, Altomonte; Campania, Furore; Emilia-Romagna, Bobbio; Friuli-Venezia Giulia, Sesto al Réghena; Lazio, Sermoneta; Liguria, Noli; Lombardia, Monte Isola; Marche, Gradara; Molise, Bagnoli del Trigno; Piemonte, Barolo; Puglia, Rodi Garganico; Sardegna, Stintino; Sicilia, Castroreale; Toscana, Chiusdino; Trentino-Alto Adige, Vigo di Fassa; Umbria, Bevagna; Valle D’Aosta, Arnad; Veneto, San Giorgio di Valpolicella.

La classifica finale scaturisce dal voto dei tre giurati sommato a quello espresso sul web da decine di migliaia di appassionati.

I borghi che hanno vinto le precedenti edizioni sono: Gangi, Sicilia (2014); Montalbano Elicona, Sicilia (2015); Sambuca, Sicilia (2016); Venzone, Friuli-Venezia Giulia (2017).

Su RaiUno alle 21.25 la prima delle sei puntate della fiction “Questo nostro amore 80”, con Anna Valle, Neri Marcorè e Aurora Ruffino.

Andranno in onda l’episodio uno e due. Nel primo, nè l’assiduo corteggiamento di Vittorio nè le sedute da un analista hanno aiutato Anna a dimenticare il tradimento dello stesso Vittorio, avvenuto anni prima. Nel secondo, Anna ufficializza il suo fidanzamento con Ettore.

Spazio all’attualità su La7 dove alle 20.35 andrà in onda “Non è l’Arena”, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti.

Su RaiDue alle 21.05 ci sarà il telefilm “S.W.A.T.”, con Shemar Moore, Stephanie Sigman e David Lim. Andranno in onda tre episodi intitolati “La rivolta”, “Koreatown” e “Tutto è veleno”. Nel primo, alcuni civili vengono presi come ostaggi durante una rivolta scoppiata in un carcere. Nel secondo, Hondo accetta di collaborare con un vecchio amico, agente antidroga, per mettere fine a un grosso traffico di stupefacenti. Nel terzo, Hondo e la sua squadra hanno pochissimo tempo a disposizione per evitare che si compia un attentato.

Canale5 alle 21.10 proporrà la settima delle otto puntate della fiction “Furore – Capitolo secondo”, con Francesco Ferdinandi, Raffaella DiCaprio, Massimo Bellinzoni, Massimiliano Morra, Adua Del Vesco e Alessio Inturri.

Dopo aver saputo che Franco è fuori pericolo, Giovanna per mantenere fede alla sua promessa, decide di lasciare Lido Ligure. Intanto, mentre Osvaldo teme di perdere suo figlio, Giuseppina compie la sua vendetta e si scaglia contro Saro e Marisella.

Su Canale Nove alle 21.25 c’è il reality “Cucine da incubo Italia”. Basato sul programma Cucine da incubo (Ramsay’s Kitchen Nightmares), la versione italiana vede lo chef Antonino Cannavacciuolo impegnato con il compito di aiutare i ristoranti in crisi per scongiurare il rischio della chiusura.

Il programma si divide in varie fasi: innanzitutto lo chef ispeziona il ristorante nel suo aspetto estetico (arredamento e insegne), igienico (sala e cucina) e soprattutto per la qualità delle portate proposte. Poi osserva il comportamento dello staff durante il servizio serale per individuare gli errori commessi. Infine vi è il restyling del locale e in alcuni casi della cucina, compresa la scelta dei piatti.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.15 c’è “Il compagno don Camillo”, con Fernandel e Gino Cervi; su Italia1 alle 21.10 “Tom gun”, con Tom Cruise; e su Tv8 alle 21.15 “Noah”, con Russel Crowe. Ancora, su Rai4 alle 21 “LadyHawice”, con Matthew Broderick; su La7D alle 21.30 “Un amore speciale”, con Juliette Lewis; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Pane dal cielo”, con Paola Pitagora; su La5 alle 21.10 “In amore niente regole”, con George Clooney; su Iris alle 21 “Il bambino e il poliziotto”; con Carlo Verdone; e su Italia2 alle 21.10 “Ghost movie”, con Essence Atkins.

Su Rai5 alle 21.15 sarà la volta dell’ultimo episodio della serie in prima visione “Lo strabiliante mondo delle piante”. Oltre agli animali, attori inconsapevoli di un organizzatissimo sistema che garantisce la massima efficienza, le piante hanno imparato a sfruttare anche alcune calamità naturali, come gli incendi o le alluvioni, per assicurare il futuro della specie.

Unica parte veramente mobile di una pianta, il seme deve depositarsi il più lontano possibile dalla “madre”, per evitare la competizione sullo sfruttamento del terreno su cui germogliare.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 20.20 la diretta de “L’isola dei famosi” e su Real Time dalle 19.15 “90 giorni per innamorarsi”.