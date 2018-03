Finalmente Gomez, promossa anche tutta la difesa

GOLLINI : 6 Inizia con una imitazione di Berisha su corner al 37’ del primo tempo. Poi diventa saracinesca. In evidenza su De Paul al 39’ .

TOLOI : 6,5 De Paul, numero 10 dell’Udinese, bravo quanto attaccabrighe. Lui lo cancella dalla cronaca. Qualcosa vorrà dire.

PALOMINO : 7 Mai una sbavatura. Mai un errore, sia in anticipo, che sull’avversario. E qualcuno Perica lo voleva neroazzurro a gennaio. Chi l’ha visto?

MASIELLO : 7,5 Mezzo punto in più perché ritrova il gol. Che ha cercato per tutta la partita perché aveva capito che il rischio era di non passare il muro avversario. Decisivo anche quando è chiamato a difendere.

CASTAGNE : 6 Gasp. impreca per un rilancio sbagliato. Spinge tanto ma i gol che servirebbero non si vedono. Non rientra dopo l’intervallo per un fastidioso colpo allo zigomo.

HATEBOER : 6 Dal 46’ rileva Castagne. Con lui la squadra si alza e arriva il vantaggio.

FREULER : 7 Regista. Faro per tutta la squadra. Dal suo piede partono le azioni più importanti. Noioso nel confermarsi sempre tra i migliori.

DE ROON : 6 Gioca e recupera una infinità di palloni. Pesa il gol sbagliato alla fine del primo tempo. Un rigore in movimento calciato alto, con il corpo troppo indietro.

HAAS: Dal 91’ Sv

CRISTANTE : 6.5 Corre tanto. Attacca con la voglia di sbloccare il risultato. Non è fortunato di testa al 53’. Nemmeno quando tenta da fuori. Prestazione di nuovo importante.

GOSENS : 6,5 Difende bene su Zampano. Si vede di più nel secondo tempo quando spinge meglio e con più precisione. E crescono le situazioni pericolose a cui lui partecipa.

PETAGNA : 6,5 Un paio di assist per Castagne che non sfrutta al meglio. Rimedia al gol sbagliato nel primo tempo con il colpo di testa che sblocca il risultato quando mancavano venti minuti al termine e la gara poteva complicarsi. Prestazione positiva.

BARROW : Dal 88’ Sv.

GOMEZ . 6,5 Veste i panni dell’uomo assist. Suo quello per Petagna al 17, che tira sul portiere. Parte ancora da una sua intuizione la rete di Petagna, che sblocca il risultato. Peccato per il cucchiaio che si appoggia sopra la rete dopo dieci minuti di gioco. Tiene sempre in ansia la difesa avversaria.

GASPERINI : 7 Affrontare l’Udinese che veniva da cinque k.o consecutivi non era impresa facile. Ancor più se le nazionali ti hanno restituito Ilicic e Spinazzola rotti. Non proprio una passeggiata, con l’Udinese che era la bestia nera dell’Atalanta. La squadra gioca con grande equilibrio e alla fine conquista una vittoria importante, soprattutto in prospettiva dell’impegno per il recupero con la