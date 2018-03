Al mercato protagonisti i limoni: profumo e gusto per gli spaghetti con la bottarga

Sono i limoni il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Il raccolto di livello standard e relativamente economico è quello spagnolo, ma si può trovare anche quello siciliano, in grado di esprimere un significativo valore aggiunto, ancor meglio se con foglie e non trattato. Inoltre, è ancora reperibile anche quello proveniente dalla costiera amalfitana, che rappresenta il non plus ultra, con una coltivazione poco intensiva, costi superiori ma una qualità d’eccellenza, ancora fogliato e con tanto succo.

Ricchi di proprietà per la salute e il benessere dell’organismo, sono una buona fonte di vitamina A, B1, B2, B3, B5, B6, C, E e J, e non mancano di calcio, fosforo, ferro, sodio, potassio, manganese, rame, magnesio e zinco. Al tempo stesso, presentano preziose sostanze antiossidanti, che aiutano a ritardare l’invecchiamento precoce e a combattere i radicali liberi.

Grazie alla loro composizione, svolgono una funzione antisettica e battericida, sono alleati contro i malanni di stagione e un aiuto per chi ha basse difese immunitarie. Il consumo di limoni, poi, ha un effetto rinfrescante, disintossicante e digestivo. Secondo alcune ricerche, infine, potrebbero svolgere anche un’azione preventiva contro il tumore dell’intestino, dello stomaco e del pancreas.

In cucina vengono usati sia sotto forma di succo sia come condimento arricchendo molti piatti; si abbinano alla carne e al pesce e spesso vengono usati in sostituzione dell’aceto. Sono ottimi per realizzare delle marinate di carni scure o selvaggina, considerando la capacità di riuscire a togliere quel classico sapore di selvatico non a tutti gradito. La scorza, molto aromatica, viene inserita negli ingredienti per preparare tanti dolci e torte.

Dando uno sguardo più in generale al mercato ortofrutticolo, si nota che gli equilibri tra domanda e offerta stentano a cambiare: ci troviamo nel passaggio tra una stagione e l’altra, ma le temperature permangono più invernali che primaverili.

Tra gli agrumi, per quanto riguarda le arance, il mercato è piuttosto vivace. Rimane ottima la qualità della varietà Tarocco e dei suoi ibridi e si registra un leggero rialzo dei prezzi per le singole pezzature. Siamo ai margini della stagione ma le richieste non rallentano in quanto il persistere di temperature piuttosto basse mantengono elevato l’interesse della clientela.

Per le clementine si possono trovare le “Orri”, con provenienza israeliana e spagnola, e le “Nadorcott” iberiche. Analogamente alle arance, la richiesta è ancora relativamente buona e mantiene un forte appeal a causa delle condizioni climatiche.

Le fragole si contraddistinguono per una qualità eccezionale, soprattutto per la verità Candonga della Basilicata. Profumi, sapori e consistenza sono notevoli e il valore di mercato è molto buono.

Si possono trovare ancora pere italiane, soprattutto Abate Fetel, anche se l’attenzione del consumatore pare rallentare, forse per effetto dell’inizio della campagna estera delle Williams argentine, sudafricane e cilene che, comunque, al momento non attraggono molto non essendo ancora giunte al giusto grado di maturazione. Sono stabili le mele, per le quali l’annata si conferma negativa. Si registrano quantitativi minimi dai consorzi del Trentino e un ulteriore rialzo dei prezzi per il raccolto di prima categoria. Questa situazione permette di distribuire merce catalogata di seconda categoria ma che in una stagione normale probabilmente verrebbe destinata all’industria della trasformazione.

Tra bancali e scaffali, poi, ci sono uve cilene e sudafricane, anche senza semi, controstagione.

Passando alle verdure, sono stabili le carote, caratterizzate da consumi standardizzati e senza particolari oscillazioni nel corso dell’anno.

Inizia a farsi sentire in maniera consistente l’offerta di asparagi italiani, mentre fino a settimana scorsa c’erano quelli peruviani, controstagione. Le aree di provenienza sono meridionali (Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna) e i prezzi sono piuttosto sostenuti, essendo ancora piuttosto ridotti i quantitativi. Oltre a quelli raccolti nel Belpaese, poi, ci sono quelli spagnoli.

Sempre dal sud Italia, in questo caso dalla Puglia, arrivano fave e piselli freschi.

Voltando pagina, permane elevata la qualità dell’indivia scarola dei Colli bergamaschi, grazie al persistere di temperature favorevoli. Sono stabili cetrioli verdi e melanzane, mentre risultano particolarmente bassi le quotazioni dei pomodori, in modo particolare del ciliegino, che evidenzia prezzi addirittura inferiori alla media stagionale.

Per concludere, si annota un nuovo calo per le zucchine: in questo caso il prodotto selezionato che riesce a spuntare il valore di mercato più alto è quello con provenienza Fondi (Lazio), leggermente più piccolo e di colore più chiaro.

La ricetta della settimana a cura delle nostre Amichesciroppate

Spaghettoni limone e bottarga

Ingredienti per due persone

160 g. di spachettoni/bucatini

1 limone (succo)

½ bicchiere acqua

Olio evo q.b.

Bottarga di tonno a piacere

Prezzemolo

Granella di pistacchio

Procedimento

Tagliate finemente la bottarga, la quantità dipende molto dal gusto personale.

Scaldate un filo d’olio e il succo di limone. Aggiungete la bottarga e fatela stemperare nel liquido con l’aiuto di una forchetta, aggiungete l’acqua piano piano, dovrà crearsi una specie di cremina.

Cuocete la pasta in abbondate acqua NON SALATA (la bottarga è già molto saportita, salare l’acqua rovinerebbe il piatto).

Tenete da parte una tazzina dell’acqua di cottura.

Scolate gli spaghetti e fateli saltare nel sughetto fino ad amalgamare bene tutti gli ingredienti.

Una spolverata di prezzemolo e via ad impiattare….. granella di pistacchio, ci sta sempre.

Ed ecco un bel piatto veloce e sfizioso che vi porterà un po’ di SUD italia in tavola.