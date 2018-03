Bergamo, volano gli scambi con la Corea: asse da 222 milioni

Scambi per 222 milioni di euro. Sono quelli sull’asse Bergamo-Corea secondo un’elaborazione effettuata dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza e Lodi su dati Istat per l’anno 2017.

Secondo lo studio, la Lombardia vanta oltre 3 miliardi di scambi con la nazione dell’estremo oriente: 1,5 di export e 1,6 di import. Prime Milano con 1,9 miliardi di scambi (+9,7% l’export e + 35% l’import), Mantova con 242 milioni, Bergamo e Brescia con 182.

“La Lombardia, che esporta 1,47 miliardi di manifatturiero (primi settori tessile, con un export da oltre mezzo miliardo e macchinari con oltre 300 milion) si conferma da sempre un territorio con una forte propensione all’internazionalizzazione e i dati relativi agli scambi commerciali tra la nostra regione e la Corea del Sud lo confermao – ha dichiarato Carlo Edoardo Valli, Presidente di Promos, Azienda Speciale per le Attività Internazionali della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi -. Il trend degli scambi commerciali con la Corea del Sud è positivo sia sul fronte dell’import che dell’export: cresce la richiesta di made in Italy, in particolare di prodotti del manifatturiero, ma anche l’import che registra +17,9% in un anno”.