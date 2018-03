SuperEnalotto, la fortuna bacia Sarnico: centrato un “5” da 35mila euro

La sestina esatta del SuperEnalotto sfugge ancora, ma a Sarnico, in provincia di Bergamo, si festeggia lo stesso grazie a un 5 da 35mila euro: la schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata alla ricevitoria Jambo, in Piazza XX Settembre 1.

Il Jackpot per il prossimo concorso mette in palio 116,1 milioni di euro, premio più alto in Europa e quinto nella storia del concorso.

La sestina vincente è stata centrata l’ultima volta l’1 agosto dello scorso anno, con 78 milioni finiti a Caorle, in provincia di Venezia, mentre in Lombardia il 6 manca da giugno 2013, con 40,7 milioni vinti a Milano.