Maestri del Lavoro, un’assemblea di premiazioni e benemerenze

È convocata per sabato 17 alle 10 la Assemblea Annuale dei Maestri del Lavoro del Consolato di Bergamo nella Sala Barbisotti Ubi Academy di via Fratelli Calvi,7.

Sarà il console MdL cav. Luigi Pedrini a ricevere i soci ed illustrare i dati riassuntivi del 2017 sotto l’aspetto economico ed illustrare le attività istituzionali, culturali e sociali svolte dall’associazione.

“Dal punto di vista associativo è stato un anno importante e positivo per le attività organizzate, per la partecipazione convinta di tanti associati, per le numerose occasioni di incontro avvenute”, ha dichiarato il console provinciale Pedrini.

Toccherà alla tesoriera MdL Rita Galizzi l’illustrazione dei dati di bilancio e al Presidente dei Revisori MdL Guglielo Gherardi la convalida delle operazioni contabili.

Nella seconda parte della riunione largo spazio sarà riservato alla premiazione dei soci con anzianità di iscrizione di 25-30-35-40 e di 45 anni.

Per i 25 anni: Carlo Antozzi, Antonio Beretta, Enrico Bernini, Angelo Bonetali, Gesualdo Capelli, Giulio Cristofolini, Raimondo D’Avanzo, Luigi MarioLorenzi, Ippolito Pezzera, Enrico Sironi.

Per 30 anni: Aurelio Cenedese, Paolina Longhi, Valerio Vallar.

Per i 35 anni: Duilio Casari, Antonio Pianetti

Per i 40 anni: Angelo Rovaris

Per i 45 anni: Angelo Legnani

Un Attestato di Benemerenza verrà assegnato ad alcuni soci MdL che sono attivi in Associazioni di volontariato e di coesione sociale occupando anche cariche importanti nelle rispettive associazioni.

E sono i MdL:

Marcello Annoni, Presidente Nazionale e Provinciale U.N.C.I.

Giovanni Bettani, Fondatore e volontario del Gruppo Solidarietà Internazionale Lombardia

Alberto Ciglia, Presidente Lions Club Bergamo Host

Rita Galizzi, Segretaria Delegazione Orobie Fondazione A.R.M.R.

Mario Morotti, Duca “Smiciatot” del Ducato di Piazza Pontida, Bergamo

Giovanni Notarpietro, Presidente Associazione Centro Diurno Auser, Vaprio D’Adda

Marco Guido Salvi, Vicepresidente nazionale e Presidente Provinciale Ass.It.Parkinsoniani

Mario Ubbiali, Presidente Comitato Provinciale A.N.L.A. di Bergamo e Vicepresidente Consiglio Regionale.

Per ultimo sarà sottoposto l’esame del Bilancio di Previsione 2018.