Anche a Bergamo spuntano i manifesti della campagna no-vax

Sono apparsi anche a Bergamo i manifesti “AntiVax” del Coordinamento del movimento italiano per la libertà delle vaccinazioni (Comilva). La campagna si pone l’obiettivo di “veicolare messaggi che focalizzino l’attenzione su ciò che è realmente importante e universale – si legge sul loro sito internet – oltre la cortina di fumo ed il clima di conflittualità dolosamente creato attorno alla tematica dell’obbligo vaccinale”.

Uno dei manifesti ha attirato l’attenzione del Consigliere comunale e regionale Niccolò Carretta, che giovedì 15 marzo ha scattato una foto nei pressi di Zanica, poi pubblicata su Facebook: “È una pubblicità legittima credo, ma raccapricciante – commenta Carretta -. È dovere della classe politica salvaguardare la cultura scientifica e i decenni di conquiste”. Secondo il giovane Consigliere “stiamo assistendo a tentativi di rovesciamento della nostra società e questo impone riflessioni e risposte serie. Sono dalla parte della scienza e della conoscenza, non dalla parte di chi strumentalizza le preoccupazioni delle persone. Sto quindi riflettendo se fare un ordine del giorno urgente al prossimo Consiglio comunale per chiedere, se possibile, di non concedere spazi pubblicitari comunali per messaggi di questo genere”.

Per quanto riguarda Bergamo, sono soltanto 4 i bambini degli asili nido, su un totale di 515 iscritti, risultati non in regola con la documentazione sulla vaccinazione. “Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane continueremo a lavorare sugli ultimi casi ancora aperti – ha spiegato l’assessore all’Istruzione, Loredana Poli – nella speranza di consentire a tutti i bambini di completare l’anno educativo in corso. Tutto il lavoro e l’impegno dei mesi scorsi hanno fatto sì che solo lo 0,7% di famiglie non abbia rispettato la scadenza di legge dello scorso sabato”.