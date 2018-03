Bergamo Film Meeting, gli appuntamenti di martedì 13 marzo

Prosegue la 36esima edizione del Bergamo Film Meeting. La manifestazione, che continuerà sino al 18 marzo con un cartellone ricco di appuntamenti.

Ecco il programma di martedì 13 marzo.

– Alle 9 al cinema Capitol di Bergamo

Miriami kodutu koer/Miriam’s Stray Dog – Kino club – I cortometraggi Animateka di Andres Tenusaar, Estonia 2015, 5′, col., senza dialoghi, animazione stop-motion

Island – Kino club – I cortometraggi Animateka di Robert Löbel, Max Mörtl, Germania 2017, 2’30”, col., senza dialoghi, animazione 3D

Koyaa – Razigrani avtomobilček/Koyaa – Naughty Toy Car – Kino club – I cortometraggi Animateka di Kolja Saksida, Slovenia, 2017 , 3′, col., senza dialoghi, animazione stop-motion

Le renard minuscule/The Teeny-Weeny Fox – Kino club – I cortometraggi Animateka di Aline Quertain, Sylwia Szkiladz, Francia, Belgio, Svizzera 2015 , 8′, col., senza dialoghi, animazione cut-out

Plody mrakù/Fruits of Clouds – Kino club – I cortometraggi Animateka di Kateřina Karhánková, Repubblica Ceca 2017, 10’29”, col., senza dialoghi, 2D

Le petit bonhomme de poche/The Pocket Man – Kino club – I cortometraggi Animateka di Ana Chubinidze, Francia, Georgia, Svizzera 2016, 7’24”, col., senza dialoghi, animazione cut-out

První sníh/First Snow – Kino club – I cortometraggi Animateka di Lenka Ivančíková, Repubblica Ceca 2015, 10’29”, col., senza dialoghi, animazione mista

Novembre – Kino club – I cortometraggi Animateka di Marjolaine Perreten, Francia 2015, 4’04”, col., senza dialoghi, animazione 2D

Princ Ki-Ki-Do – Zima/Prince Ki-Ki-Do – Winter Story – Kino club – I cortometraggi Animateka di Grega Mastnak, Slovenia 2017, 4’56”, col., senza dialoghi, animazione 2D

Podlasica/Weasel – Kino club – I cortometraggi Animateka di Timon Leder, Slovenia 2016, 11’30”, col., senza dialoghi, animazione 2D.

– Alle 9.30 all’Auditorium di Bergamo

Lumière et compagnie [segmento] – Liv Ullmann di Liv Ullmann, Francia, Danimarca, Spagna, Svezia 1995, 52”, col., v.o. sott. it.

Kristin Lavransdatter – Liv Ullmann di Liv Ullmann, Germania, Norvegia, Svezia 1995, 188’, col., v.o. sott. it.

– Alle 14.30 all’Auditorium di Bergamo

La loi du marché/La legge del mercato – Europe, now! – Stéphane Brizé Francia 2015, 93′, col., v.o. sott. it.

– Alle 15.30 al cinema San Marco di Bergamo

Scener ur ett äktenskap/Scene da un matrimonio / Parte 2 – Liv Ullmann di Ingmar Bergman, Svezia 1973, 283’, col., v.o. sott. it.

– Alle 16.15 all’Auditorium di Bergamo

Colivia/The Cage – Europe, now! – Adrian Sitaru Romania, Olanda 2010, 17’, col., v.o. sott. it.

Lord – Europe, now! – Adrian Sitaru Romania 2011, 25’, col., v.o. sott. it.

Domestic – Europe, now! – Adrian Sitaru Romania, Germania 2012, 82′, col., v.o. sott. it.

– Alle 17.45 al cinema San Marco di Bergamo

Lida – Visti da vicino di Anna Eborn, Svezia, Danimarca 2017, 89’, col., v.o. sott. it.

A seguire Q&A con la regista.

– Alle 20 all’Auditorium di Bergamo

Liebeskrank/Lovesick – Špela Čadež Germania, Slovenia 2007, 9′, col., senza dialoghi

Stebuklas/Miracle – Mostra concorso di Eglė Vertelytė, Lituania, Bulgaria, Polonia 2017, 91’, col., v.o. sott. it.

A seguire Q&A con la regista.

– Alle 20.15 al cinema San Marco di Bergamo

Frații Manakia – Jurnalul unei lungi priviri înapoi/The Manakia Brothers: Diary of a Long Look Back – Visti da vicino di Eliza Zdru, Romania 2017, 90’, col., v.o. sott. it.

A seguire Q&A con la regista.

– Alle 22.30 all’Auditorium di Bergamo

Fixeur – Europe, now! – Adrian Sitaru Romania, Francia 2016, 98′, col., v.o. sott. it.

Presentazione con il regista.

– Alle 22.30 al cinema San Marco di Bergamo

Bába z ledu/Ice Mother – Mostra concorso di Bohdan Sláma, Repubblica Ceca, Slovacchia, Francia 2017, 105’, col., v.o. sott. it.

E inoltre…

– Alle 19 al FilmTV Lab, in via San Giovanni alla Paglia, 9 a Milano

Incontro con Adrian Sitaru e a seguire proiezione di Ilegitim/Illegittimo