Billy, aggredito dai compagni di recinto: in canile da troppo, cerca una famiglia

Billy è un bellissimo cucciolone di soli 18 mesi, dal manto color crema e gli occhi color ambra, trovato quando era cucciolo con i 3 fratellini, purtroppo da quando è arrivato al rifugio per lui e 2 dei fratellini, non sono mai arrivate richieste.

Billy condivide il box con altri cani, della sua stessa taglia, forse lo stress di essere reclusi da così tanto tempo e perché Billy è troppo buono di carattere che si fa sottomettere, pochi giorni fa lo hanno aggredito molto pesantemente, le volontarie hanno trovato Billy in stato di shock riverso a terra, pieno di sangue, ricoverato in clinica gli sono stati messi oltre 30 punti di sutura.

Oggi più che mai abbiamo bisogno del vostro aiuto, per trovargli una casa.

Billy non può più rimanere con i suoi compagni di recinto, le volontarie allo stremo delle forze per quanto sta accadendo in Sicilia, non sanno dove mettere Billy, temono possa accadere il peggio.

È dolcissimo, ottimo carattere, ha solo 18 mesi, taglia medio/grande.

Noi ci occuperemo di ogni incombenza burocratica, voi dovrete preoccuparvi solo di aprire il vostro cuore all’immenso amore che Billy saprà riversare su di voi.

Verrà affidato microchippato, vaccinato, con regolare modulo di affido e disponibilità a visite post adozione.

PER INFO:

Laura 3407887738 – lally68@gmail.com