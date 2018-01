Liliana Segre, cittadina onoraria di Bergamo, ora è senatrice a vita

“Ma che bello! Ma com’è bravo Mattarella!”. Enrico Fusi accoglie con gioia la decisione del presidente della Repubblica di nominare Liliana Segre senatrice a vita. Liliana Segre che è cittadina onoraria di Bergamo dal maggio 2005 proprio grazie alla volontà dell’allora assessore alla cultura, che ha lavorato insieme all’Isrec (Istituto per la storia della Resistenza) e al suo presidente Angelo Bendotti per assegnare a lei, sopravvissuta ai campi di concentramento, testimone di libertà, le chiavi della Città di Bergamo.

“Quella giornata – ricorda Fusi – è stata indimenticabile perché ci ha mostrato in modo concreto e diretto tutto il suo coraggio, l’impegno, il contagioso desiderio di far capire cosa erano stati quegli anni, i campi di concentramento, le leggi razziali… In Consiglio comunale, con l’allora sindaco Roberto Bruni, c’erano tanti studenti affascinati dalla testimonianza e dai valori portati dalla neo senatrice a vita”.

L’ex assessore ricorda con un sorriso che un consigliere, Beppe Anghileri, voleva accoglierla addirittura con un tripudio: una carrozza trainata da cavalli bianchi e l’inno dell’Europa al suo ingresso a Palazzo Frizzoni.

“Questa è una notizia che premia una vita intera. Una vita per alcuni versi terribile, ma grandissima per altri – aggiunge Angelo Bendotti dell’Isrec -. Abbiamo un rapporto stretto con Liliana, tra le altre cose anche nostra socia onoraria. A Bergamo è stata più volte, soprattutto per portare la sua testimonianza ai ragazzi delle scuole. Per noi è come avere una marcia in più”

Il prossimo 20 febbraio, la Segre sarà protagonista di un incontro che si terrà alla Stazione Centrale di Milano, e che vedrà coinvolti anche gli studenti del Liceo Linguistico e delle Scienza Umane Oscar Romero di Albino, i quali stanno studiando la storia di Charlotte Delbo, altra memoria storica del Novecento testimone di Auschwitz. “Liliana terrà una lezione e farà loro da guida”, spiega Bendotti.

Anche l’Associazione Italia Israele di Bergamo si rallegra per la decisione. Una scelta che “trova il nostro più sentito sostegno – si legge in una nota -, che risponde all’esigenza che le Istituzioni chiamate a legiferare abbiano memoria di quanto accaduto e continuino a sostenere, promuovere, difendere i valori etici che impediscano il ritorno di antisemitismi e odi razziali. Oggi più che mai, in una Europa dove gli episodi di antisemitismo e di aggressione agli ebrei sono numerosi, dove la contestazione politica verso Israele sfocia in dimostrazioni di odio razziale, come è successo recentemente a Milano, è necessario fare memoria e la nomina della senatrice Liliana Segre va in questa direzione, oltre a rappresentare un riconoscimento a tutti coloro che non ci sono più”.