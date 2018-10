Al mercato carciofi grandi protagonisti: alleati nella prevenzione dell’osteoporosi

Sono i carciofi i protagonisti della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. In modo particolare, parliamo di quelli spinosi sardi che sono disponibili in quantitativi superiori al potenziale distributivo e questo determina una diminuzione del valore del prodotto piuttosto rilevante.

Questa verdura, dunque, risulta reperibile a prezzi particolarmente convenienti e rappresenta un’occasione da cogliere per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia. Capitolo a parte per i carciofi spinosi della Liguria, per i quali l’ottima selezione, le particolari caratteristiche e soprattutto i volumi disponibili più contenuti, possono garantire una maggior tenuta dei prezzi.

“Must” della stagione, annoverano diverse proprietà benefiche per la salute e il benessere dell’organismo. Innanzitutto sono un’ottima fonte di sali minerali (calcio, fosforo, magnesio e potassio), ma non mancano di vitamine (C, B1, B3 e K). Inoltre, sono formati principalmente da acqua e fibre vegetali, che stimolano il buon funzionamento dell’intestino.

Grazie alla loro composizione, vengono ritenuti utili nella prevenzione dell’osteoporosi, svolgono una funzione depurativa e disintossicante: il loro consumo contribuisce a favorire la diuresi e la secrezione biliare e quindi sono particolarmente indicati nei casi di disturbi al fegato.

Ma non è tutto: contribuiscono a proteggere il cuore, ridurre il colesterolo in eccesso, combattere diabete e ipertensione, mentre la presenza di antiossidanti svolgerebbe una potenziale attività antitumorale. Alcune ricerche, poi, evidenziano il loro contenuto di ferro e rame, che nel nostro organismo sono adoperati nella produzione delle cellule del sangue, mentre il betacarotene e una sostanza chiamata luteina sono alleati per proteggere la vista.

Poveri di calorie, in cucina si possono consumare a crudo, con un po’ di limone, in insalata, o in pinzimonio con olio e sale, fritti o saltati in padella. In alternativa si possono adoperare per preparare diverse ricette come i carciofi alla greca, cotti al vapore e poi farcirli e dorati al forno, alla romana, stufati con prezzemolo, olio extravergine d’oliva, aglio e mentuccia, oppure alla giudia, immergendoli e friggendoli nell’olio e poi premendoli con una forchetta sul fondo della padella in modo da farli aprire e ottenere la tipica forma a “fiore”. Altra specialità è rappresentata dalla classica torta pasqualina, piatto tipico ligure.

Al momento dell’acquisto è preferibile scegliere quelli duri e compatti, con le punte ben chiuse e se, il gambo ha ancora delle foglie attaccate, queste devono essere fresche e non appassite.

Dando uno sguardo più in generale al mercato ortofrutticolo si nota che per gli agrumi il vero cavallo di battaglia rimangono senz’ombra di dubbio le arance di varietà Tarocco, il prodotto attualmente disponibile, nella massa esprime un livello qualitativo di tutto rispetto e le richieste risultano ben proporzionati all’attuale offerta.

Intanto, diminuisce l’attenzione del consumatore e di conseguenza anche quella della clientela specializzata per le clementine nazionali mentre, proporzionalmente all’aumentare della sua disponibilità, pare crescere l’interesse per il nuovo raccolto di origine Israeliana.

È sempre di primissimo livello la qualità dei mandarini siciliani anche se solo una piccola fascia di consumatori riconosce la qualità e la bontà della specie.

Sono stabili i rapporti tra domanda e offerta del kiwi nazionale: l’annata è una delle peggiori sia per qualità sia quantità, ma l’ottimo lavoro di selezione dei migliori marchi specializzati nella distribuzione della referenza fa sì che al consumatore si possa offrire comunque un buon prodotto.

È altalenante il mercato delle fragole per le quali, oltre alla merce con origine spagnola e siciliana, questa settimana inizia una timida e discontinua offerta di prodotto proveniente dalla Campania e dalla Basilicata.

Rallentano in maniera apparentemente ingiustificata le compravendite di pere Abate Fetel, mentre inizia l’offerta delle varietà Conference e sono stabili le compravendite per le altre tipologie.

La campagna commerciale delle mele, soprattutto per le Golden delicious prosegue all’insegna di un’offerta pesantemente inferiore all’effettiva necessità e prezzi ben superiori rispetto alle quotazioni medie del periodo. La clientela specializzata sempre più frequentemente rivolge la propria attenzione verso la merce di seconda categoria, imperfetta, ma che permette comunque di offrire al consumatore finale un prodotto dal giusto sapore ad un prezzo inferiore.

Passando alle verdure, pur rimanendo entro livelli nella norma, risultano in aumento i prezzi delle melanzane siciliane, dei peperoni spagnoli e delle zucchine. Per quest’ultime il prodotto più piccolo e chiaro con provenienza Lazio spunta quotazioni ben superiori rispetto alla concorrenza con origine siciliana.

La ricetta della settimana a cura delle nostre Amichesciroppate

Paccheri gratinati ai carciofi

Per 4 persone

30 g. Di olio evo

400 g. Di cuori di carciofo

60 g. Di vino bianco

200 g. Di ricotta

150 g. Di provola affumicata

150 g. Parmigiano reggiano

2 uova

20 paccheri

Besciamella

40 g. Di burro

40 g. Di farina

500 ml di latte

Sale q.b.

Noce moscata q.b.

Procedimento

Tagliare i cuori di carciofo a fettine sottili, metterli in una casseruola con l’olio e il vino e cuocere a fuoco medio per 10 minuti.

Una volta cotti trasferirli nel robot da cucina ed aggiungerci la ricotta, la provola tagliata a pezzetti, il parmigiano reggiano e 2 uova intere.

Frullare fino ad ottenere una crema grossolana, trasferire in una ciotola.

Preparare la besciamella: sciogliere il burro, aggiungere la farina e far tostare fino a quando non si staccherà dalle pareti del tegame, aggiungere il latte, il sale e la noce moscata. Cuocere continuando a mescolare fino a che la salsa si addenserà.

Portare a bollore una pentola d’acqua e cuocervi i paccheri, 5 minuti in meno rispetto a quanto riportato sulla confezione.

Scolarli e passarli sotto l’acqua fredda in modo da fermare la cottura.

Stendere sul fondo della pirofila uno stato di besciamella e posizionare i paccheri in piedi uno di fianco all’altro fino a riempirla completamente.

Utilizzando una sac a’ poche riempire i paccheri con la crema di carciofi.

Versare sopra i paccheri ripieni la besciamella e spolverizzare con parmigiano reggiano.

Infornare a 180* per 20 minuti.

Ultimi ritocchi alla tavola, un velo di trucco, i tuoi ospiti suonano alla porta… Tutto è pronto!!!!

Il piatto nel forno sta ultimando la doratura.

Potendoli preparare con anticipo vi permetteranno di accogliere i vostri invitati con la tranquillità tipica di chi sa che ad occuparsi del pranzo c’è qualcun’altro….. Il forno!